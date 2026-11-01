马塔莫罗斯反卡特尔突袭后6人死亡——The Rio Times

墨西哥边境城市马塔莫罗斯发生针对“西克洛内斯”团伙的执法行动后引发暴力事件，造成6人死亡。该市位于塔毛利帕斯州。该州州长阿梅里科·比利亚雷亚尔表示，据《The Rio Times》报道。

墨西哥军方和国民警卫队特种部队于10月29日实施了此次行动。根据联邦安全内阁的数据，他们拘留了两名男子，其中包括阿克塞尔·阿尔弗雷多·N。官员称他是“西克洛内斯”的二号指挥官，该武装团伙与海湾卡特尔有关联。拘留期间，执法人员缴获了武器、弹药和毒品。

封锁与事故

拘留行动后，武装团伙封锁了马塔莫罗斯及邻近地区的道路，焚烧车辆，并散布用于刺破轮胎的钉刺带。该市取消了下午的课程，截至10月31日，工作人员仍在清理道路上的被烧毁卡车。

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比利亚雷亚尔表示，5人在两起与封锁有关的交通事故中死亡。他们的车辆撞上了被焚烧的卡车及其他用于封路的车辆。4名死者来自同一个家庭。一名在其中一起事故中幸存的儿童正在医院接受治疗，且需要专门护理。

调查女孩死亡事件

第6名遇难者是一名7岁女孩，她因枪伤死亡；她的母亲也受伤。州长表示，调查人员正在核查击中该儿童的子弹是否可能来自一架参与应对事件的州警卫队直升机。调查由塔毛利帕斯州检察院进行。

骚乱发生后，联邦部队增派了450名人员和两架陆军直升机。州政府表示，截至10月30日上午，高速公路上的障碍物已被清除，交通已恢复。两名被拘留者均被送往墨西哥城，由联邦有组织犯罪检察官拘押。

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