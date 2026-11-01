Sześć osób zginęło w wyniku przemocy po operacji służb przeciwko grupie „Ciclones” w meksykańskim przygranicznym mieście Matamoros w stanie Tamaulipas. Poinformował o tym gubernator stanu Américo Villarreal, jak podaje The Rio Times.

Operację 29 października przeprowadzili wojskowi i jednostki specjalne meksykańskiej Gwardii Narodowej. Według federalnego Gabinetu Bezpieczeństwa zatrzymali oni dwóch mężczyzn, w tym Axela Alfredo N, którego urzędnicy nazywają drugim dowódcą Ciclones — zbrojnej grupy powiązanej z Kartelem Zatoki. Podczas zatrzymania zabezpieczono broń, amunicję i narkotyki.

Blokady i wypadki

Po zatrzymaniu uzbrojone grupy blokowały drogi w Matamoros i sąsiednich miejscowościach, podpalały pojazdy i rozrzucały kolczatki do uszkadzania opon. W mieście odwołano popołudniowe zajęcia, a 31 października ekipy nadal usuwały z dróg spalone ciężarówki.

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Według Villarreala pięć osób zginęło w dwóch wypadkach drogowych związanych z blokadami. Ich pojazdy zderzyły się ze spalonymi ciężarówkami i innymi samochodami, którymi zablokowano drogi. Czworo zabitych należało do jednej rodziny. Dziecko, które przeżyło jeden z wypadków, przebywa w szpitalu i potrzebuje specjalistycznej pomocy.

Śledztwo w sprawie śmierci dziewczynki

Szóstą ofiarą była siedmioletnia dziewczynka, która zginęła od rany postrzałowej; jej matka również odniosła obrażenia. Gubernator poinformował, że śledczy sprawdzają, czy strzał, który trafił dziecko, mógł zostać oddany z helikoptera Gwardii Stanowej zaangażowanego w reakcję na wydarzenia. Śledztwo prowadzi prokuratura stanu Tamaulipas.

Po zamieszkach siły federalne wzmocniono o 450 funkcjonariuszy i dwa śmigłowce wojskowe. Władze stanowe oświadczyły, że do rana 30 października autostrady zostały oczyszczone z przeszkód, a ruch wznowiono. Obaj zatrzymani zostali przewiezieni do Meksyku, gdzie są przetrzymywani przez federalnych prokuratorów ds. przestępczości zorganizowanej.

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