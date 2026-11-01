W Somalilandzie pierwszy ambasador Izraela, Michael Lotem, wręczył listy uwierzytelniające prezydentowi terytorium Abdirahmanowi Mohamedowi Abdullahiemu w Hargejsie. Podczas ceremonii położono również kamień węgielny pod przyszłą ambasadę Izraela. O wydarzeniach, które odbyły się w ubiegłym tygodniu, izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w niedzielę, pisze Al Jazeera.

Realizacja ustaleń

Wręczenie listów uwierzytelniających i wymiana ambasadorów stanowiły realizację ustaleń po tym, jak 26 grudnia 2025 roku Izrael uznał Somaliland. Izrael stał się pierwszym państwem członkowskim ONZ, które uznało niepodległość terytorium, które ogłosiło odłączenie od Somalii w 1991 roku, lecz które władze Somalii w Mogadiszu nadal uważają za swoje.

Prezydent Somalilandu nazwał wręczenie listów uwierzytelniających wydarzeniem historycznym i oświadczył, że po raz pierwszy prezydent terytorium przyjmuje dokumenty od ambasadora państwa członkowskiego ONZ, które uznało jego niepodległość. Lotem ze swojej strony powiedział, że izraelskie uznanie jest oceną tego, co Somaliland zbudował przez 35 lat, a nie jedynie dyplomatyczną formalnością.

Somaliland jest samorządny od ponad trzech dekad, jednak żadne inne państwo członkowskie ONZ nie uznało jego niepodległości. Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar oświadczył, że wymiana ambasadorów wypełnia zobowiązania podjęte podczas ustanawiania relacji. Saar odwiedził Somaliland w styczniu, a w czerwcu terytorium otworzyło ambasadę w Zachodniej Jerozolimie podczas wizyty Abdullahi’ego w Izraelu.

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Oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa

Somaliland leży naprzeciw Jemenu, po drugiej stronie Zatoki Adeńskiej, w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab — ważnego szlaku żeglugowego między Morzem Czerwonym a Oceanem Indyjskim. Prezydent Somalilandu podkreślił strategiczne znaczenie współpracy z Izraelem dla regionu.

Prezydent Somalii Hassan Sheikh Mohamud w wywiadzie dla Sky News w tym tygodniu zakwestionował motywy Izraela. Według niego Izrael dąży do uzyskania dostępu do Morza Czerwonego, a także chce bazy morskiej na terytorium Somalilandu. Przedstawiciele Somalilandu wcześniej sygnalizowali gotowość do rozważenia rozmieszczenia izraelskiej bazy, jednak prezydent terytorium niedawno oświadczył, że negocjacji w tej sprawie nie było.

Somalia potępiła uznanie Somalilandu przez Izrael jako naruszenie swojej suwerenności. Krok ten potępiły również Liga Państw Arabskich, Unia Afrykańska oraz Organizacja Współpracy Islamskiej.

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