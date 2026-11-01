В Сомалиленде первый посол Израиля Михаэль Лотем вручил верительные грамоты президенту территории Абдирахману Мохамеду Абдуллахи в Харгейсе. Во время церемонии также заложили краеугольный камень будущего израильского посольства. О мероприятиях, состоявшихся на прошлой неделе, в воскресенье сообщило Министерство иностранных дел Израиля, пишет Al Jazeera.

Выполнение договоренностей

Вручение грамот и обмен послами стали реализацией договоренностей после того, как 26 декабря 2025 года Израиль признал Сомалиленд. Израиль стал первым государством — членом ООН, признавшим независимость территории, которая объявила об отделении от Сомали в 1991 году, но которую власти Сомали в Могадишо по-прежнему считают своей.

Президент Сомалиленда назвал вручение грамот историческим событием и заявил, что впервые президент территории принимает документы от посла государства — члена ООН, признавшего ее независимость. Лотем, со своей стороны, сказал, что израильское признание является оценкой того, что Сомалиленд построил за 35 лет, а не просто дипломатической формальностью.

Сомалиленд самоуправляется более трех десятилетий, однако ни одно другое государство — член ООН не признало его независимость. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что обмен послами выполняет обязательства, взятые при установлении отношений. Саар посетил Сомалиленд в январе, а в июне территория открыла посольство в Западном Иерусалиме во время визита Абдуллахи в Израиль.

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Заявления о безопасности

Сомалиленд расположен напротив Йемена, через Аденский залив, недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива — важного судоходного маршрута между Красным морем и Индийским океаном. Президент Сомалиленда подчеркнул стратегическое значение сотрудничества с Израилем для региона.

Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд в интервью Sky News на этой неделе поставил под сомнение мотивы Израиля. По его словам, Израиль стремится получить доступ к Красному морю, а также хочет военно-морскую базу на территории Сомалиленда. Представители Сомалиленда ранее сигнализировали о готовности рассмотреть размещение израильской базы, однако президент территории недавно заявил, что переговоров по этому вопросу не было.

Сомали осудила признание Израилем Сомалиленда как нарушение своего суверенитета. Этот шаг также осудили Лига арабских государств, Африканский союз и Организация исламского сотрудничества.

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