在索马里兰，以色列首任大使迈克尔·洛特姆在哈尔格萨向该地区总统阿卜迪拉赫曼·穆罕默德·阿卜杜拉希递交国书。仪式期间，还为未来的以色列大使馆奠基。以色列外交部周日通报了上周举行的活动，半岛电视台报道。

落实协议

在以色列于2025年12月26日承认索马里兰后，递交国书和互派大使是对相关协议的落实。以色列成为首个承认该地区独立的联合国会员国。该地区于1991年宣布脱离索马里，但索马里在摩加迪沙的当局仍将其视为自己的领土。

索马里兰总统称递交国书是历史性事件，并表示，这是该地区总统首次接收承认其独立的联合国会员国大使递交的文件。洛特姆则表示，以色列的承认是对索马里兰在35年间所建设成就的评价，而不只是外交形式。

索马里兰自治已逾30年，但没有其他联合国会员国承认其独立。以色列外交部长吉德翁·萨尔表示，互派大使履行了建立关系时作出的承诺。萨尔于1月访问索马里兰，6月，该地区在阿卜杜拉希访问以色列期间在西耶路撒冷开设大使馆。

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安全方面的表态

索马里兰位于也门对岸，隔亚丁湾相望，靠近曼德海峡——这是一条连接红海和印度洋的重要航运通道。索马里兰总统强调了与以色列合作对该地区的战略重要性。

索马里总统哈桑·谢赫·穆罕默德本周在接受天空新闻台采访时质疑以色列的动机。他表示，以色列寻求进入红海，并希望在索马里兰境内设立海军基地。索马里兰代表此前曾表示愿意考虑部署以色列基地，但该地区总统近日表示，未就此事进行谈判。

索马里谴责以色列承认索马里兰，称此举侵犯其主权。阿拉伯国家联盟、非洲联盟和伊斯兰合作组织也谴责了这一举措。

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