W Lagos w Nigerii nauczycielka Busaye Adeyemo została zwyciężczynią konkursu Maltina Teacher of the Year 2026. Otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 10 mln nair, a gubernator stanu Lagos Babajide Sanwo-Olu dodatkowo przekazał jej trzypokojowe mieszkanie.

Jak podaje Premium Times Nigeria, Adeyemo uczy w Lanre Awolokun High School w dzielnicy Gbagada w Lagos. Została ogłoszona zwyciężczynią 12. edycji konkursu zorganizowanego przez Nigerian Breweries-Felix Ohiwerei Education Trust Fund.

Nagrody dla zwyciężczyni

Oprócz głównej nagrody i mieszkania nauczycielka otrzymała samochód Honda HR-V, w pełni opłacone zagraniczne szkolenie w ramach rozwoju zawodowego, roczny zapas napoju Maltina oraz projekt infrastruktury szkolnej o wartości 30 mln nair, który ma zostać zbudowany na jej cześć.

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Według komunikatu prasowego organizatora zwyciężczyni otrzymała również Maltina Prize for Best STEM Teacher — wyróżnienie dla najlepszego nauczyciela przedmiotów STEM — oraz dodatkowe 1,5 mln nair. Po ceremonii wręczenia nagród Adeyemo podziękowała organizatorom, władzom stanowym i partnerom oraz oświadczyła, że wyróżnienie zachęci ją do dalszego wspierania rozwoju nauczycieli i edukacji STEM w Nigerii.

Inni laureaci

Pierwszym wicemistrzem konkursu został Yusuf Kariat z Wisdom International School of Excellence w Abudży, który otrzymał 5 mln nair. Drugim wicemistrzem został Ephraim Inyangudo z Comprehensive Secondary School w stanie Akwa Ibom, który otrzymał 3 mln nair. Kolejnych 17 nauczycieli, którzy zwyciężyli na poziomie stanowym, otrzymało po 1 mln nair.

Według organizatorów w tym roku do konkursu wpłynęło 2510 zgłoszeń ze wszystkich 36 stanów Nigerii oraz Federalnego Terytorium Stołecznego, z których 2243 uznano za ważne. Konkurs Maltina Teacher of the Year ustanowiono w 2015 roku, aby wyróżniać wybitnych nauczycieli w kraju.

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