W Mombasie w Kenii doszło do rozbieżności między zgromadzeniem hrabstwa a administracją gubernatora Abdulswamada Nassira w związku z opóźnieniami w realizacji ujętych w budżecie projektów rozwojowych. Lokalni radni twierdzą, że odczuwają rosnącą presję ze strony mieszkańców, którzy domagają się wyjaśnień dotyczących niespełnionych obietnic i priorytetów wydatkowych, podaje Nation Kenya.

Zastępca przewodniczącego zgromadzenia Fadhili Makarani wezwał radnych i władzę wykonawczą hrabstwa do ściślejszej współpracy, aby zatwierdzone w budżecie projekty zostały zrealizowane. Jak stwierdził, zgromadzenie nie powinno jedynie uchwalać budżetów, jeśli środki nie przekładają się na wymierne rezultaty dla mieszkańców.

Zastrzeżenia mieszkańców i radnych

Podczas publicznych dyskusji nad ustawą finansową na 2026 rok oraz Rocznym Planem Rozwoju na rok finansowy 2027–2028 mieszkańcy poruszali kwestie podatków, jakości usług medycznych, wywozu śmieci, stypendiów i niedokończonych projektów.

Radny z Mikindani, Jackson Madialo, skrytykował władze hrabstwa za to, że wciąż nie utworzyły Funduszu Rozwoju Okręgów Wyborczych. Według niego gubernator obiecał wprowadzić ten fundusz cztery lata temu. Madialo oświadczył również, że zgłosi propozycję objęcia programem stypendialnym hrabstwa studentów college’ów i uniwersytetów.

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Mieszkańcy Kisauni, Nyali, Jomvu, Likoni i innych obszarów skarżyli się między innymi na niewystarczającą rozliczalność, nagromadzone śmieci, domniemany niedobór leków w placówkach medycznych, przepełnione szpitale oraz nierówny podział pomocy edukacyjnej. W Likoni poruszono również kwestię gotowości na spodziewane powodzie.

Budżet i odpowiedzialność zgromadzenia

Przewodniczący Komisji Finansowej Kibwana Swaleh poinformował, że uwagi mieszkańców zostaną przekazane zgromadzeniu do rozpatrzenia. Uznał wysoki poziom wydatków na wynagrodzenia i stwierdził, że za optymalny uważa podział 70% budżetu na wydatki bieżące oraz 30% na rozwój.

Hrabstwo szacuje dostępne środki na 18,104 mld szylingów: 12,664 mld na wydatki bieżące i 5,440 mld na rozwój. Przewodniczący zgromadzenia Aharub Khatri odpowiedział, że radni powinni wykorzystywać dostępne mechanizmy nadzoru: kierować sprawy do właściwych komisji, żądać wyjaśnień od odpowiedzialnych departamentów i dążyć do odpowiednich decyzji.

Gubernator Nassir z kolei bronił pracy swojej administracji, wskazując na stypendia, wyposażenie placówek medycznych, bezpłatną edukację przedszkolną, posiłki dla ponad 10 tys. dzieci w wieku przedszkolnym, bezpłatną opiekę medyczną dla dzieci poniżej piątego roku życia oraz bezpłatne porody w szpitalach hrabstwa.

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