W Bagdadzie w ten weekend otwarto pierwsze w Iraku muzeum w całości poświęcone historii żydowskiej społeczności kraju. Żydowskie Muzeum Szamasz rozpoczęło działalność przy ulicy Al-Raszid w budynku zabytkowej szkoły Szamasz, informuje „Jerusalem Post”.

Szkoła została założona przez społeczność żydowską w 1928 roku, a do 1939 roku uczyło się w niej 900 uczniów. Szkoła nie działała w tym budynku od 1951 roku, jednak sama placówka kontynuowała działalność w innym miejscu mniej więcej do 1973 roku.

Eksponaty i zwiedzający

W muzeum prezentowane są oficjalne dokumenty, stare szkolne zapisy i świadectwa akademickie należące do rodzin oraz uczniów, którzy mieszkali w Bagdadzie. Ekspozycja obejmuje także rodzinne fotografie, tradycyjne stroje, przedmioty użytku domowego i przedmioty religijne. Na stałych ekranach wyświetlane są nagrane wywiady i materiały audiowizualne zawierające świadectwa oraz historie członków społeczności.

Lokalne media podały, że w pierwszym dniu działalności muzeum odwiedziło ponad tysiąc osób.

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Społeczność, która niemal zniknęła

Obecnie w Bagdadzie pozostaje, według szacunków, od czterech do sześciu Żydów, a w irackim Kurdystanie mieszka około 50 żydowskich rodzin. Żydowska społeczność Iraku ma historię liczącą ponad 2500 lat, sięgającą niewoli babilońskiej. Na początku XX wieku Żydzi stanowili niemal jedną czwartą ludności Bagdadu, a przed pogromem Farhud w 1941 roku ich liczbę w kraju szacowano na 100–150 tysięcy osób.

W latach 1950–1951 około 120 tysięcy irackich Żydów wyjechało do Izraela w ramach operacji „Ezra i Nehemiasz”. Sprawami finansowymi społeczności, w tym majątkiem i funduszami religijnymi, zajmuje się prawnie uznany Komitet Administracyjny Żydów Irackich, któremu przewodniczy Khalida Eliyahu.

Amerykańska organizacja non-profit JIMENA, zajmująca się Żydami z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, z zadowoleniem przyjęła restaurację szkoły, ale podniosła kwestię zachowania żydowskiej szkoły, której, według sformułowania organizacji, Żydzi nie mogą odwiedzać. JIMENA oświadczyła, że zachowanie dziedzictwa bez udziału potomków tych rodzin może przekształcić się w prezentację żydowskiej nieobecności, a nie w odtworzenie żydowskiej obecności.

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