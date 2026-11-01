В Багдаде в эти выходные открыли первый в Ираке музей, полностью посвященный истории еврейской общины страны. Еврейский музей «Шамаш» начал работу на улице Аль-Рашид в здании исторической школы «Шамаш», сообщает Jerusalem Post.

Школа была основана еврейской общиной в 1928 году, а к 1939 году в ней учились 900 учеников. В этом здании школа не работала с 1951 года, однако само учреждение продолжало деятельность в другом месте примерно до 1973 года.

Экспонаты и посетители

В музее представлены официальные документы, старые школьные записи и академические сертификаты, принадлежавшие семьям и ученикам, жившим в Багдаде. В экспозицию также вошли семейные фотографии, традиционная одежда, предметы домашнего обихода и религиозные предметы. На постоянных экранах демонстрируются записанные интервью и аудиовизуальные материалы со свидетельствами и историями представителей общины.

Местные СМИ сообщили, что в первый день работы музей посетили более тысячи человек.

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Община, которая почти исчезла

Сейчас в Багдаде, по оценкам, остаются от четырех до шести евреев, а в Иракском Курдистане проживают около 50 еврейских семей. Еврейская община Ирака имеет историю более 2500 лет, восходящую к Вавилонскому изгнанию. В начале XX века евреи составляли почти четверть населения Багдада, а до погрома «Фархуд» 1941 года их численность в стране оценивали в 100–150 тысяч человек.

В 1950–1951 годах около 120 тысяч иракских евреев выехали в Израиль в рамках операции «Эзра и Нехемия». Финансовыми делами общины, включая имущество и религиозные фонды, занимается юридически признанный Административный комитет иракских евреев, который возглавляет Халида Элияху.

Американская некоммерческая организация JIMENA, занимающаяся евреями Ближнего Востока и Северной Африки, приветствовала реставрацию школы, но подняла вопрос о сохранении еврейской школы, которую, по формулировке организации, евреи не могут посещать. JIMENA заявила, что сохранение наследия без участия потомков этих семей может превратиться в демонстрацию еврейского отсутствия, а не в восстановление еврейского присутствия.

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