据《耶路撒冷邮报》报道，巴格达于本周末开设了伊拉克首座完全致力于该国犹太社群历史的博物馆。沙马什犹太博物馆在拉希德街历史悠久的沙马什学校大楼内开始运营。

该校由犹太社群于1928年创办，到1939年已有900名学生就读。该校自1951年起不再在这座建筑内办学，但学校本身在其他地点继续运营至约1973年。

展品与参观者

博物馆展出属于曾居住在巴格达的家庭和学生的官方文件、旧学校记录及学术证书。展览还包括家庭照片、传统服装、日常器具和宗教物品。固定屏幕播放录制的访谈及视听材料，其中包含社群成员的证词和故事。

当地媒体报道称，博物馆开放首日接待了超过1000名参观者。

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几乎消失的社群

据估计，如今巴格达仅剩4至6名犹太人，伊拉克库尔德斯坦则居住着约50个犹太家庭。伊拉克犹太社群拥有超过2500年的历史，可追溯至巴比伦之囚。20世纪初，犹太人占巴格达人口近四分之一；1941年“法尔胡德”大屠杀之前，该国犹太人口估计为10万至15万人。

1950年至1951年间，约12万名伊拉克犹太人作为“以斯拉和尼希米行动”的一部分前往以色列。经法律认可、由哈莉达·埃利亚胡领导的伊拉克犹太人行政委员会负责处理该社群的财务事务，包括财产和宗教基金。

致力于服务中东和北非犹太人的美国非营利组织JIMENA欢迎修复该校，但提出了保护这所犹太学校的问题；按该组织的说法，犹太人无法参观这所学校。JIMENA表示，在这些家庭后代未参与的情况下保护遗产，可能会变成展示犹太人的缺席，而非恢复犹太人的存在。

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