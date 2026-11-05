在新加坡，52岁的英国公民休·拉特利被控一项偷窥罪和一项妨碍司法公正罪。据Channel NewsAsia报道，该航班抵达樟宜机场后，这名男子被拘留接受调查。

机上隐藏摄像头

警方称，拉特利将一台摄像头藏在酷航一架飞机的一个洗手间内，该飞机执飞从大阪飞往新加坡的TR821航班。根据控状，10月7日约17时10分，他涉嫌通过手机应用程序远程启动摄像头录制，意图观察乘客进行私密行为。

随后，一名空乘人员使用该洗手间时发现了隐藏摄像头，将其取走并立即通知了一名同事。警方称，拉特利此后涉嫌试图取回摄像头，但发现它已经不在了。

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第二项指控

警方表示，该男子涉嫌从智能手机中删除用于控制摄像头的应用程序及所有相关照片，以避免被发现。这些行为构成第二项指控的依据——妨碍司法公正。拉特利的手机和摄像头已被扣押。

11月5日，他告诉法庭，他打算认罪。他获准以1万新加坡元保释，审前会议定于11月17日举行。若因偷窥罪被定罪，该男子可能面临最高两年监禁、罚款、鞭刑或合并处罚。妨碍司法公正最高可判处七年监禁、罚款或两者并罚。

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