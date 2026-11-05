澳大利亚昆士兰州犯罪与腐败委员会（CCC）称，该州警方决定斥资1.16亿美元租赁布里斯班郊区斯通斯角一栋最终未被该机构使用的建筑，是一次“集体失败”。澳大利亚广播公司新闻对此进行了报道。

租赁比购买更贵

昆士兰警方签订了一项附条件协议，以每月约50万美元租赁该物业，旨在整合布里斯班的办公场所。随后，该建筑被认定不适合该机构的需求。

CCC报告指出，警方在整个过程中没有考虑购买该房产，尽管15年的租赁费用“远远超过”购买价格。委员会还发现，没有竞争性程序，也没有独立评估该协议条款是否适当、合理并物有所值。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

作出承诺后的审查

调查是在前警察专员史蒂夫·戈尔舍夫斯基于2024年11月提出投诉后启动的。该投诉涉及采购程序，以及在签订协议前缺乏适当审查。

CCC没有发现不诚实行为、不当关系或个人获益。不过，委员会认为，在每个阶段都错失了阻止这笔交易的机会。根据其资料，尽职审查和法律咨询仅在作出承诺后才进行。

警方还在未获政府批准的情况下承担了超出预算的费用，其后续资金申请被拒绝。CCC向警方提出了九项建议，其中包括审查租赁程序，并制定计划以解决组织文化中的系统性问题。委员会还单独建议昆士兰州政府审查其安置政府机构的政策。

关注我们在