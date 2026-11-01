W Chinach opublikowano wyjaśnienie sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin Xi Jinpinga do rezolucji KC KPCh w sprawie niektórych kluczowych kwestii dalszego zapewniania kompleksowego i ścisłego samorządzenia partią.

Publikacja dokumentu

Jak informuje ECNS, wyjaśnienie zostało podane do wiadomości publicznej w niedzielę, 1 listopada 2026 roku. Na stronie materiału wskazano, że dołączono do niego angielskie tłumaczenie pełnego tekstu dokumentu.

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Wyjaśnienie na plenum

Według ECNS Xi Jinping przedstawił wyjaśnienie podczas piątej sesji plenarnej 20. Komitetu Centralnego KPCh. Źródło określa dokument jako wyjaśnienie do rezolucji Komitetu Centralnego partii.

Tytuł rezolucji mówi o niektórych kluczowych kwestiach związanych z kontynuowaniem kursu na kompleksowe i ścisłe samorządzenie partią. ECNS opublikował informację o wyjaśnieniu, a także wskazał na dostępność anglojęzycznego tłumaczenia pełnego tekstu.

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