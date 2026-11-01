В Китае обнародовали разъяснение генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина к резолюции ЦК КПК по отдельным ключевым вопросам дальнейшего обеспечения всестороннего и строгого самоуправления партией.

Публикация документа

Как сообщает ECNS, разъяснение стало публичным в воскресенье, 1 ноября 2026 года. На странице материала указано, что к нему прилагается английский перевод полного текста документа.

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Разъяснение на пленуме

По данным ECNS, Си Цзиньпин представил разъяснение в ходе пятой пленарной сессии 20-го Центрального комитета КПК. Источник называет документ разъяснением к резолюции Центрального комитета партии.

В названии резолюции говорится об отдельных ключевых вопросах, связанных с продолжением курса на всестороннее и строгое самоуправление партией. ECNS опубликовало сообщение о разъяснении, а также указало на доступность англоязычного перевода полного текста.

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