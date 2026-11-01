W Omanie dekretem sułtana Hajthama ustanowiono karę za znieważenie hymnu narodowego „Salam sułtanowi”: osobom uznanym za winne może grozić od trzech miesięcy do trzech lat więzienia.

Jakie działania obejmuje dekret

Dekret, opublikowany w niedzielę, dotyczy osób, które znieważają hymn słownie, pisemnie, gestami, zniekształcają go lub dopuszczają się innych czynów wyrażających nienawiść albo pogardę. Poinformował o tym The National.

Karę za znieważenie hymnu zrównano z sankcjami, które już obowiązywały za znieważenie flagi Omanu. Taki sam wymiar kary więzienia przewidziano dla osób, które opuszczają lub niszczą flagę, a także wyrażają nienawiść lub pogardę wobec flagi albo godła państwowego.

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W dekrecie nie wyjaśniono przyczyny wprowadzenia nowych przepisów.

Historia hymnu i praktyka międzynarodowa

„Salam sułtanowi” powstał w 1932 roku. Hymn przepisano w 1970 roku po dojściu do władzy sułtana Kabusa, a także w 2020 roku, gdy zastąpił go sułtan Hajtham.

Podobne przepisy obowiązują również w innych państwach. We Francji od 2003 roku przewidziano grzywny za wygwizdywanie hymnu państwowego „Marsylianka”. W Hongkongu w 2020 roku wprowadzono karę do trzech lat więzienia za znieważenie chińskiego hymnu „Marsz Ochotników”. W 2023 roku mężczyzna, który połączył hymn z piosenką protestacyjną, otrzymał pierwszy wyrok więzienia na mocy tej ustawy.

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