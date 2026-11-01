W Syrii zatrzymano dwóch podejrzanych bojowników ISIS — Asharq Al-Awsat

Syryjskie siły bezpieczeństwa wewnętrznego poinformowały o zatrzymaniu dwóch domniemanych członków grupy Państwo Islamskie w prowincji Deir ez-Zor na wschodzie kraju. Zatrzymanym zarzuca się udział w serii celowych zabójstw, podaje Asharq Al-Awsat.

Zatrzymania w Deir ez-Zor

Według sił bezpieczeństwa operację przeprowadzono po dokładnej obserwacji wywiadowczej. Funkcjonariusze organów ścigania oświadczyli, że dwóch zatrzymanych jest podejrzewanych o popełnienie kilku zabójstw w prowincji. Za ostatni przypisywany im incydent uznano atak na pracownika Ministerstwa Obrony Ibrahima al-Jassema w mieście Majadin.

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Oświadczenia władz o aktywności ISIS

Syryjskie władze obarczyły również grupę odpowiedzialnością za eksplozję w Damaszku podczas wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w lipcu. Władze oświadczyły wówczas, że zlikwidowały komórkę odpowiedzialną za ten atak.

W lipcowym raporcie przedstawionym Radzie Bezpieczeństwa ONZ liczbę bojowników ISIS w Syrii oszacowano na około 3 tysiące osób.

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