В Сирии задержали двух подозреваемых боевиков ИГИЛ — Asharq Al-Awsat

Сирийские силы внутренней безопасности сообщили о задержании двух предполагаемых членов группировки «Исламское государство» в восточной провинции Дейр-эз-Зор. Задержанных обвиняют в причастности к серии целенаправленных убийств, сообщает Asharq Al-Awsat.

Задержания в Дейр-эз-Зоре

По данным сил безопасности, операцию провели после тщательного разведывательного наблюдения. Правоохранители заявили, что двоих задержанных подозревают в совершении нескольких убийств в провинции. Последним эпизодом, который им вменяют, назвали нападение на сотрудника Министерства обороны Ибрагима аль-Джассема в городе Меядин.

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Заявления властей об активности ИГИЛ

Сирийские власти также возложили на группировку ответственность за взрыв в Дамаске во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в июле. Тогда власти заявили, что ликвидировали ячейку, ответственную за это нападение.

В июльском докладе, представленном Совету Безопасности ООН, численность боевиков ИГИЛ в Сирии оценили примерно в 3 тысячи человек.

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