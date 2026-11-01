Шесть человек погибли в результате насилия после операции силовиков против группировки «Сиклонес» в мексиканском приграничном городе Матаморос, штат Тамаулипас. Об этом заявил губернатор штата Америко Вильярреаль, сообщает The Rio Times.

Операцию 29 октября провели военные и специальные подразделения Национальной гвардии Мексики. По данным федерального Кабинета безопасности, они задержали двух мужчин, в том числе Акселя Альфредо Н, которого чиновники называют вторым командиром «Сиклонес» — вооруженной группировки, связанной с картелем Гольфо. Во время задержания были изъяты оружие, боеприпасы и наркотики.

Блокировки и аварии

После задержания вооруженные группы перекрывали дороги в Матаморосе и соседних населенных пунктах, поджигали транспорт и разбрасывали шипованные полосы для повреждения шин. В городе отменили послеобеденные занятия, а 31 октября бригады все еще убирали с дорог сгоревшие грузовики.

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По словам Вильярреаля, пять человек погибли в двух дорожно-транспортных происшествиях, связанных с блокировками. Их автомобили врезались в подожженные грузовики и другие машины, которыми перекрыли дороги. Четверо погибших были членами одной семьи. Ребенок, выживший в одной из аварий, находится в больнице и нуждается в специализированной помощи.

Расследование гибели девочки

Шестой жертвой стала семилетняя девочка, погибшая от огнестрельного ранения; ее мать также получила ранение. Губернатор сообщил, что следователи проверяют, мог ли выстрел, попавший в ребенка, быть произведен с вертолета Государственной гвардии, привлеченного к реагированию на события. Расследование проводит прокуратура штата Тамаулипас.

После беспорядков федеральные силы усилили 450 сотрудниками и двумя армейскими вертолетами. Власти штата заявили, что к утру 30 октября автомагистрали были освобождены от препятствий, а движение транспорта возобновилось. Обоих задержанных доставили в Мехико, где их содержат федеральные прокуроры по вопросам организованной преступности.

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