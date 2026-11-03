США и Венесуэла ведут переговоры о соглашении о статусе сил (SOFA), которое может создать правовые условия для потенциального долгосрочного присутствия американских военных в стране. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на The New York Times.

Правовая основа для деятельности военных

По информации неназванных американских чиновников, переговоры с венесуэльскими представителями ведет Государственный департамент США во главе с госсекретарем Марко Рубио. Предлагаемое соглашение должно установить правовую основу для согласованной обеими сторонами деятельности американских сил.

Речь, в частности, идет о визитах кораблей, подготовке, военных учениях и гуманитарной помощи. Численность американских военных и возможные места их размещения будут определяться отдельными будущими договоренностями, сообщает The New York Times.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вопрос баз не обсуждается

Высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что создание американских военных баз в Венесуэле сейчас не обсуждается, а этот вопрос остается отдаленной перспективой.

3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили президента Мадуро и его жену Силию Флорес. Тогдашняя вице-президент Делси Родригес 5 января принесла присягу в качестве временной президента перед Национальной ассамблеей.

Читай нас в