В Израиле партии «Еврейская сила», ШАС и «Религиозный сионизм» заявили, что будут рекомендовать премьер-министра Биньямина Нетаньяху кандидатом на формирование правительства во время консультаций с президентом Ицхаком Герцогом. Встречи представителей партий с президентом запланированы на среду и четверг, сообщает Jerusalem Post.

Поддержка Нетаньяху

Партия министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира «Еврейская сила» подтвердила намерение рекомендовать Нетаньяху. Сефардская ультраортодоксальная партия ШАС также объявила о поддержке действующего премьер-министра.

Партия министра финансов Бецалеля Смотрича «Религиозный сионизм» сообщила, что направит на консультации министра национальных миссий Орит Строк, Цвику Мора и Итамара Эйтама. Она также намерена рекомендовать Нетаньяху и призвала к созданию «широкого еврейского правительства».

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Позиция других партий

Нетаньяху впервые после выборов в Кнессет 27 октября поговорил с лидером ашкеназской ультраортодоксальной партии «Объединенный иудаизм Торы» Яаковом Ашером. В партии заявили, что пока не поступило ни одного конкретного предложения. Там отметили, что рассмотрят предложения Нетаньяху или лидера партии «Яшар» Гади Айзенкота, после чего определятся с рекомендацией.

Партия Айзенкота сформировала переговорную группу для переговоров о создании правительства и подготовке его основных принципов. В нее вошли бывшие руководители аппарата премьер-министра Йоав Горовиц и Йорам Турбовиц, руководительница направления политики и контента Яэль Вольф-Барель, юрист Ронен Авиани и менеджер избирательной кампании Ронен Манелис. По данным издания, среди партий, которые уже определились, Айзенкот имеет 48 рекомендаций, а Нетаньяху — 46. Арабские партии, как ожидается, склоняются к поддержке Айзенкота, но окончательную позицию еще не объявили.

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