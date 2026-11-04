以色列“犹太力量党”、沙斯党和“宗教犹太复国主义党”表示，在与总统艾萨克·赫尔佐格磋商期间，它们将推荐总理本雅明·内塔尼亚胡作为组阁候选人。党派代表与总统的会面定于周三和周四举行，据《耶路撒冷邮报》报道。

对内塔尼亚胡的支持

国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔所属的“犹太力量党”确认，打算推荐内塔尼亚胡。塞法迪超正统派政党沙斯党也宣布支持现任总理。

财政部长比撒列·斯莫特里赫所属的“宗教犹太复国主义党”表示，将派遣国家任务部长奥里特·斯特罗克、茨维卡·莫尔和伊塔马尔·埃塔姆参加磋商。该党也打算推荐内塔尼亚胡，并呼吁建立一个“广泛的犹太政府”。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其他政党的立场

自10月27日议会选举以来，内塔尼亚胡首次与阿什肯纳兹超正统派政党“联合妥拉犹太教”领导人雅各布·阿舍尔交谈。该党表示，目前尚未收到任何具体提议。该党指出，将考虑内塔尼亚胡或“雅沙尔”党领导人加迪·艾森科特的提议，之后再决定作出何种推荐。

艾森科特所在政党已组建谈判小组，就组建政府及制定其基本原则进行谈判。小组成员包括前总理办公室主任约阿夫·霍罗维茨和约拉姆·图尔博维茨、政策与内容主管雅埃尔·沃尔夫-巴雷尔、律师罗嫩·阿维亚尼以及竞选经理罗嫩·马内利斯。据该报报道，在已作出决定的政党中，艾森科特获得48项推荐，内塔尼亚胡获得46项推荐。预计阿拉伯政党倾向于支持艾森科特，但尚未宣布最终立场。

关注我们在