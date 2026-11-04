W Izraelu partie Żydowska Siła, Szas i Religijny Syjonizm oświadczyły, że podczas konsultacji z prezydentem Icchakiem Hercogiem zarekomendują premiera Binjamina Netanjahu jako kandydata do utworzenia rządu. Spotkania przedstawicieli partii z prezydentem zaplanowano na środę i czwartek, informuje „Jerusalem Post”.

Poparcie dla Netanjahu

Partia ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira, Żydowska Siła, potwierdziła zamiar zarekomendowania Netanjahu. Sefardyjska ultraortodoksyjna partia Szas również ogłosiła poparcie dla urzędującego premiera.

Partia ministra finansów Becalela Smotricza, Religijny Syjonizm, poinformowała, że na konsultacje skieruje minister ds. misji narodowych Orit Strock, Tzvikę Mora i Itamara Eitama. Również zamierza zarekomendować Netanjahu i wezwała do utworzenia „szerokiego żydowskiego rządu”.

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Stanowisko innych partii

Netanjahu po raz pierwszy od wyborów do Knesetu 27 października rozmawiał z Jaakowem Aszerem, liderem aszkenazyjskiej ultraortodoksyjnej partii Zjednoczony Judaizm Tory. W partii oświadczono, że dotąd nie wpłynęła żadna konkretna propozycja. Zaznaczono, że rozważą propozycje Netanjahu lub lidera partii Jaszar, Gadiego Ajzenkota, a następnie zdecydują o rekomendacji.

Partia Ajzenkota utworzyła zespół negocjacyjny do rozmów w sprawie utworzenia rządu i przygotowania jego podstawowych zasad. W jego skład weszli byli szefowie kancelarii premiera Joaw Horowitz i Joram Turbowicz, dyrektorka ds. polityki i treści Jael Wolf-Barel, prawnik Ronen Awiani oraz menedżer kampanii wyborczej Ronen Manelis. Według publikacji, wśród partii, które już podjęły decyzję, Ajzenkot ma 48 rekomendacji, a Netanjahu 46. Oczekuje się, że partie arabskie będą skłaniać się ku poparciu Ajzenkota, ale nie ogłosiły jeszcze ostatecznego stanowiska.

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