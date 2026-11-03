USA i Wenezuela prowadzą negocjacje w sprawie umowy o statusie sił zbrojnych (SOFA), która może stworzyć warunki prawne dla potencjalnej długotrwałej obecności amerykańskich wojskowych w kraju. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na „The New York Times”.

Podstawa prawna działalności wojskowej

Według nienazwanych amerykańskich urzędników negocjacje z przedstawicielami Wenezueli prowadzi Departament Stanu USA pod kierownictwem sekretarza stanu Marco Rubio. Proponowana umowa ma ustanowić ramy prawne dla uzgodnionej przez obie strony działalności sił amerykańskich.

Chodzi w szczególności o wizyty okrętów, szkolenia, ćwiczenia wojskowe i pomoc humanitarną. Liczebność amerykańskich wojskowych oraz możliwe miejsca ich rozmieszczenia zostaną określone w odrębnych przyszłych porozumieniach, informuje „The New York Times”.

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Kwestia baz nie jest omawiana

Wysoki przedstawiciel Departamentu Stanu oświadczył, że utworzenie amerykańskich baz wojskowych w Wenezueli nie jest obecnie omawiane, a kwestia ta pozostaje odległą perspektywą.

3 stycznia USA przeprowadziły operację wojskową w Wenezueli, podczas której pojmały prezydenta Maduro i jego żonę Cilię Flores. Ówczesna wiceprezydentka Delcy Rodríguez złożyła 5 stycznia przysięgę jako tymczasowa prezydentka przed Zgromadzeniem Narodowym.

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