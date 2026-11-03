США і Венесуела обговорюють угоду про статус американських сил — Anadolu Agency

США та Венесуела ведуть переговори про угоду про статус сил (SOFA), яка може створити правові умови для потенційної тривалої присутності американських військових у країні. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на The New York Times.

Правова основа для діяльності військових

За інформацією неназваних американських посадовців, переговори з венесуельськими представниками проводить Державний департамент США на чолі з держсекретарем Марко Рубіо. Запропонована угода має встановити правову основу для погодженої обома сторонами діяльності американських сил.

Йдеться, зокрема, про візити кораблів, підготовку, військові навчання та гуманітарну допомогу. Чисельність американських військових і можливі місця їхнього розташування визначатимуться окремими майбутніми домовленостями, повідомляє The New York Times.

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Питання баз не обговорюють

Високопоставлений представник Держдепартаменту заявив, що створення американських військових баз у Венесуелі наразі не обговорюють, а це питання залишається віддаленою перспективою.

3 січня США провели військову операцію у Венесуелі, під час якої захопили президента Мадуро та його дружину Сілію Флорес. Тодішня віцепрезидентка Делсі Родрігес 5 січня склала присягу як тимчасова президентка перед Національною асамблеєю.

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