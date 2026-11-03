В ЮАР в день местных выборов 4 ноября 2026 года прогнозируют экстремальную жару на западе страны и сильные послеобеденные грозы в восточных регионах. Такие погодные условия могут сказаться на явке избирателей, сообщает Daily Maverick.

Жара на западе страны

Южноафриканская метеорологическая служба SAWS предупредила об очень жарких и экстремально жарких условиях в провинциях Западный Кейп и Северный Кейп. Дневная температура там может достигать высоких 30-х и низких 40-х градусов Цельсия.

Температуру в районе середины 30-х градусов также прогнозируют в центральных и северных внутренних районах страны, в частности во Фри-Стейте, Северо-Западной провинции, Гаутенге и Лимпопо. В некоторых районах Лимпопо и Лоувелда в Мпумаланге температура может достичь 36°C.

Грозы и риск подтоплений

SAWS объявила жёлтое предупреждение 4-го уровня о сильных грозах для частей Мпумаланги и северо-запада Квазулу-Натала. По системе метеослужбы этот уровень означает значительный риск повреждений из-за интенсивных ливней, быстрых локальных подтоплений, града, интенсивной молниевой активности и сильных порывов ветра, которые могут повредить линии электропередачи.

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В Гаутенге прогнозируют 30-процентную вероятность ливней и гроз, которые, по оценке синоптиков, могут быть сильными. Метеослужба также выпустила жёлтые предупреждения 2-го и 4-го уровней для Лимпопо, Мпумаланги и Квазулу-Натала на вторую половину дня 4 ноября.

Возможное влияние на явку

Политический аналитик Оскар ван Херден считает, что суровые погодные условия повлияют на участие в голосовании. По его словам, партии обычно призывают сторонников голосовать раньше, чтобы избежать послеобеденных гроз, однако многие люди откладывают поход на избирательные участки, ожидая уменьшения очередей.

Аналитик Уэйн Сассман отметил, что непогода особенно осложняет голосование для уязвимых сообществ. Он напомнил, что сильные дожди во время выборов 2016 года в Нельсон-Мандела-Бей непропорционально повлияли на явку в более бедных районах.

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