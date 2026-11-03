据预测，2026年11月4日南非地方选举当天，该国西部将出现极端高温，东部地区将出现强烈的午后雷暴。这类天气状况可能影响选民投票率，《每日马弗里克报》报道。

该国西部高温

南非气象局SAWS警告称，西开普省和北开普省将出现非常炎热和极端炎热的天气。当地白天气温可能达到30多摄氏度后段至40摄氏度出头。

该国中部和北部内陆地区，包括自由邦省、西北省、豪登省和林波波省，也预计将出现30多摄氏度中段的气温。林波波省部分地区及姆普马兰加省低地草原地区的气温可能达到36°C。

雷暴和内涝风险

SAWS针对姆普马兰加省部分地区和夸祖鲁-纳塔尔省西北部发布了强雷暴黄色4级预警。根据该气象部门的系统，这一级别意味着强降雨、迅速发生的局地内涝、冰雹、强烈雷电活动和可能损坏电力线路的强阵风造成损失的风险较高。

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豪登省预计有30%的概率出现阵雨和雷暴，预报员评估这些天气现象可能很强。气象部门还针对林波波省、姆普马兰加省和夸祖鲁-纳塔尔省在11月4日下午发布了黄色2级和4级预警。

对投票率的可能影响

政治分析人士奥斯卡·范·赫尔登认为，严酷的天气条件将影响投票参与度。他表示，政党通常呼吁支持者提前投票，以避开午后雷暴，但许多人会推迟前往投票站，等待排队人数减少。

分析人士韦恩·萨斯曼指出，恶劣天气尤其会给弱势社区的投票带来困难。他提醒说，2016年纳尔逊·曼德拉湾选举期间的强降雨对较贫困地区的投票率造成了不成比例的影响。

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