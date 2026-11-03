У ПАР на день місцевих виборів попередили про спеку й сильні грози — Daily Maverick

У ПАР у день місцевих виборів 4 листопада 2026 року прогнозують екстремальну спеку на заході країни та сильні післяполуденні грози у східних регіонах. Такі погодні умови можуть позначитися на явці виборців, повідомляє Daily Maverick.

Спека на заході країни

Південноафриканська метеорологічна служба SAWS попередила про дуже спекотні та екстремально спекотні умови у Західнокапській і Північнокапській провінціях. Денна температура там може сягати високих 30-х і нижніх 40-х градусів Цельсія.

Температуру в середині 30-х градусів також прогнозують у центральних і північних внутрішніх районах країни, зокрема у Фрі-Стейті, Північно-Західній провінції, Гаутенгу та Лімпопо. У деяких районах Лімпопо й Лоувелду в Мпумаланзі температура може сягнути 36°C.

Грози та ризик підтоплень

Для частин Мпумаланги та північного заходу Квазулу-Наталу SAWS оголосила жовтий рівень 4 попередження про сильні грози. За системою метеослужби, цей рівень означає значний ризик пошкоджень через інтенсивні зливи, швидкі локальні підтоплення, град, інтенсивну блискавичну активність і сильні пориви вітру, які можуть пошкодити лінії електропередач.

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У Гаутенгу прогнозують 30-відсоткову ймовірність злив і гроз, які, за оцінкою синоптиків, можуть бути сильними. Для Лімпопо, Мпумаланги та Квазулу-Наталу метеослужба також оприлюднила попередження жовтого рівня 2 та 4 на другу половину дня 4 листопада.

Можливий вплив на явку

Політичний аналітик Оскар ван Герден вважає, що суворі погодні умови впливатимуть на участь у голосуванні. За його словами, партії зазвичай закликають прихильників голосувати раніше, щоб уникнути післяполуденніх гроз, однак чимало людей відкладають похід на дільницю, очікуючи зменшення черг.

Аналітик Вейн Сассман зазначив, що негода особливо ускладнює голосування для вразливих громад. Він нагадав, що сильні дощі під час виборів 2016 року в Нельсон-Мандела-Бей непропорційно вплинули на явку в бідніших районах.

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