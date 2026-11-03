W Republice Południowej Afryki w dniu wyborów lokalnych, 4 listopada 2026 roku, prognozowane są ekstremalne upały na zachodzie kraju oraz silne popołudniowe burze w regionach wschodnich. Takie warunki pogodowe mogą wpłynąć na frekwencję wyborczą, informuje Daily Maverick.

Upał na zachodzie kraju

Południowoafrykańska służba meteorologiczna SAWS ostrzegła przed bardzo wysokimi i ekstremalnie wysokimi temperaturami w prowincjach Przylądkowej Zachodniej i Przylądkowej Północnej. Temperatury w ciągu dnia mogą tam sięgać wysokich 30 i niskich 40 stopni Celsjusza.

Temperatury w okolicach połowy 30 stopni prognozowane są również w centralnych i północnych wewnętrznych częściach kraju, w tym w Wolnym Państwie, prowincji Północno-Zachodniej, Gautengu i Limpopo. W niektórych częściach Limpopo i Lowveldu w Mpumalandze temperatura może osiągnąć 36°C.

Burze i ryzyko podtopień

SAWS wydała żółte ostrzeżenie poziomu 4 przed silnymi burzami dla części Mpumalangi i północno-zachodniego KwaZulu-Natalu. W systemie służby meteorologicznej poziom ten oznacza znaczne ryzyko szkód spowodowanych intensywnymi ulewami, gwałtownymi lokalnymi podtopieniami, gradem, intensywną aktywnością piorunową i silnymi porywami wiatru, które mogą uszkodzić linie energetyczne.

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Dla Gautengu prognozowane jest 30-procentowe prawdopodobieństwo opadów i burz, które według synoptyków mogą być silne. Służba meteorologiczna wydała również żółte ostrzeżenia poziomu 2 i 4 dla Limpopo, Mpumalangi i KwaZulu-Natalu na drugą połowę dnia 4 listopada.

Możliwy wpływ na frekwencję

Analityk polityczny Oscar van Heerden uważa, że trudne warunki pogodowe wpłyną na udział w głosowaniu. Jak powiedział, partie zwykle wzywają swoich zwolenników do wcześniejszego głosowania, aby uniknąć popołudniowych burz, jednak wiele osób odkłada pójście do lokali wyborczych, czekając na zmniejszenie się kolejek.

Analityk Wayne Sussman zaznaczył, że zła pogoda szczególnie utrudnia głosowanie społecznościom znajdującym się w trudnej sytuacji. Przypomniał, że intensywne opady podczas wyborów w 2016 roku w Nelson Mandela Bay nieproporcjonalnie wpłynęły na frekwencję w biedniejszych obszarach.

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