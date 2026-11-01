阿联酋表彰了飞行员罗万·图特和亨森·斯蒂芬。副驾驶袭击航班机长后，他们协助将一架flydubai飞机安全降落在沙特阿拉伯。NDTV World报道称，两名飞行员均获颁一级扎耶德二世勋章。受伤的机长史密斯·马奇哈尔也获得了同一荣誉。

驾驶舱事件后的降落

事件发生于9月30日，航班号为FZ1073，由一架波音737执飞，航线为迪拜至特拉维夫。根据NDTV World的报道，阿曼公民、副驾驶哈曼·阿尔-哈马米在驾驶舱内使用应急斧袭击了印度籍机长史密斯·马奇哈尔。机长伤势严重并失血较多。

图特和斯蒂芬作为额外机组成员在机上，原本应在返程航班中驾驶飞机。事件发生后，他们进入驾驶舱，接管操纵并将受损飞机降落在沙特阿拉伯的一座机场。乘客随后乘坐另一架飞机被送往特拉维夫。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

机组人员获表彰

据NDTV World援引《以色列时报》的消息，事件期间，飞机在30秒内下降了约1.6万英尺，方向舵也受损。图特和斯蒂芬的姓名于10月27日在阿联酋表彰机组人员期间公布。阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬向机组成员授予荣誉，迪拜王储谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆在仪式上颁发了奖章。

罗万·图特此前曾在南非航空公司Airlink工作，并于2023年加入flydubai。他是前南非板球运动员巴里·图特的儿子。亨森·斯蒂芬在加入flydubai之前是Fiji Airways的飞行员。

关注我们在