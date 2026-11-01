ZEA odznaczyły pilotów Rowana Thuta i Hensona Stephena, którzy pomogli bezpiecznie wylądować samolotem flydubai w Arabii Saudyjskiej po tym, jak drugi pilot zaatakował kapitana rejsu. Jak informuje NDTV World, obaj piloci otrzymali Order Zajida II pierwszej klasy. To samo odznaczenie otrzymał ranny kapitan Smith Machchhar.

Lądowanie po incydencie w kokpicie

Do incydentu doszło 30 września na rejsie FZ1073 obsługiwanym przez samolot Boeing 737 na trasie Dubaj–Tel Awiw. Według NDTV World drugi pilot Hammam al-Hammami, obywatel Omanu, zaatakował w kokpicie indyjskiego kapitana Smitha Machchhara, używając siekiery ratunkowej. Kapitan odniósł ciężkie obrażenia i stracił dużo krwi.

Thut i Stephen byli na pokładzie jako dodatkowi członkowie załogi i mieli pilotować samolot podczas lotu powrotnego. Po incydencie weszli do kokpitu, przejęli sterowanie i wylądowali uszkodzonym samolotem na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. Pasażerów później przewieziono do Tel Awiwu innym samolotem.

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Odznaczenia dla załogi

Według informacji The Times of Israel, przytoczonych przez NDTV World, podczas incydentu samolot obniżył lot o około 16 tysięcy stóp w ciągu 30 sekund, a uszkodzeniu uległ także ster kierunku. Nazwiska Thuta i Stephena ujawniono 27 października podczas uroczystości uhonorowania załogi w ZEA. Prezydent ZEA szejk Mohamed bin Zayed Al Nahyan przyznał odznaczenia członkom załogi, a następca tronu Dubaju szejk Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum wręczył medale podczas ceremonii.

Rowan Thut wcześniej pracował w południowoafrykańskich liniach Airlink i dołączył do flydubai w 2023 roku. Jest synem byłego południowoafrykańskiego krykiecisty Barry'ego Thuta. Henson Stephen przed pracą w flydubai był pilotem Fiji Airways.

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