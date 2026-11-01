ОАЭ наградили пилотов Рована Тута и Хенсона Стивена, которые помогли безопасно посадить самолет flydubai в Саудовской Аравии после того, как второй пилот напал на капитана рейса. Как сообщает NDTV World, оба летчика получили орден Заида II первой степени. Такой же награды удостоился раненый капитан Смит Маччхар.

Посадка после инцидента в кабине

Инцидент произошел 30 сентября на рейсе FZ1073, выполнявшемся самолетом Boeing 737 по маршруту Дубай — Тель-Авив. По данным NDTV World, второй пилот Хаммам аль-Хаммами, гражданин Омана, напал в кабине на индийского капитана Смита Маччхара, используя аварийный топор. Капитан получил тяжелые травмы и потерял много крови.

Тут и Стивен находились на борту в качестве дополнительных членов экипажа и должны были управлять самолетом на обратном рейсе. После инцидента они вошли в кабину, взяли управление на себя и посадили поврежденный самолет в аэропорту Саудовской Аравии. Позднее пассажиров доставили в Тель-Авив другим самолетом.

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Награды для экипажа

По информации The Times of Israel, которую приводит NDTV World, во время инцидента самолет снизился примерно на 16 тысяч футов за 30 секунд, также был поврежден руль направления. Имена Тута и Стивена обнародовали 27 октября во время чествования экипажа в ОАЭ. Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заид Аль Нахаян предоставил награды членам экипажа, а наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум вручил медали на церемонии.

Рован Тут ранее работал в южноафриканской авиакомпании Airlink и присоединился к flydubai в 2023 году. Он является сыном бывшего южноафриканского игрока в крикет Барри Тута. Хенсон Стивен до работы в flydubai был пилотом Fiji Airways.

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