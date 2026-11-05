中国外交部长王毅在中国北京举行的第11次澜沧江—湄公河合作外长会议上，呼吁与会者反对外部干涉和煽动集团对抗。据阿纳多卢通讯社报道。

澜沧江—湄公河合作

王毅呼吁参与国发展过去十年来开展的合作，并开启新的“黄金十年”。他说，澜沧江—湄公河机制应继续处于区域合作前沿，并成为全球南方国家团结的典范。

该机制包括中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南。该机制于2016年建立；其名称源自中国境内的澜沧江，这条河流在其他国家被称为湄公河。

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贸易、技术与安全

这位中国外长还提议加强在区域发展和安全问题上的协调，对接发展战略，并促进贸易和投资自由化与便利化。他强调，应扩大在数字经济、人工智能、智能制造和智慧农业领域的合作。

王毅呼吁更多湄公河国家加入世界人工智能合作组织（WAICO）。中国今年启动了该组织，其总部位于上海。他还提议发展跨境自然灾害预警机制，增强灾害预防、减灾和应对能力，并加大打击跨境犯罪的力度。

柬埔寨外交部长布拉索昆、老挝外交部长通沙万·蓬维汉、越南外交部长黎怀忠、缅甸规划部长昂觉霍以及泰国外长西哈萨·帕翁格乔出席了会议。

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