也门总统领导委员会任命了中部拜达省和北部焦夫省的新省长，这两个省的部分地区由胡塞武装控制。阿纳多卢通讯社报道称，相关法令于周日发布。

据政府控制的萨巴通讯社报道，侯赛因·阿吉·阿里·阿瓦迪少将被任命为拜达省省长，接替纳赛尔·萨瓦迪。阿明·阿里·阿基米少将出任焦夫省省长，同时担任该省军事方向指挥官。

两省领导层变动

阿基米接替此前领导焦夫省的阿瓦迪，出任该省省长。这些任命是在政府军与胡塞武装争夺两个地区战略阵地的战斗背景下作出的。

胡塞武装控制了拜达省大部分地区。焦夫省的控制权由该组织和政府军分担。拜达省因位于该国中部并与八个省份接壤而具有战略意义。

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战斗与政府军行动

焦夫省与沙特阿拉伯接壤，也与胡塞武装控制的萨达省、阿姆兰省和萨那省接壤。同时，该省与由政府控制的马里卜省和哈德拉毛省相邻。

自10月5日起，政府军一直开展“也门黎明”行动，目标是恢复胡塞武装控制地区的国家机构并夺回首都萨那。据该通讯社援引的联合国报告，7月重新爆发的战斗升级已造成数千人死伤，并导致超过25万人流离失所。

也门战争自2014年9月持续至今，当时胡塞武装夺取了萨那和数个省份。2015年3月，由沙特阿拉伯领导的联盟介入，支持该国获得国际承认的政府。

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