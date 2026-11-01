据《耶路撒冷邮报》报道，在黎巴嫩朱拜勒地区的艾因-杰赖恩镇，天主教神父萨米尔·达乌阿遇害后，基督教社区出现了要求当局就居住在该国的叙利亚人采取行动的呼声。此前曾有消息称这名神父失踪，随后他被发现死于自己家中。

谋杀案的情况

据该报报道，达乌阿身中20多刀。他的个人物品也被盗，包括钱包、汽车和衣物。一名叙利亚穆斯林涉嫌参与犯罪，此人是神父雇来帮助采摘橄榄的。报道未就谋杀动机给出最终结论。

达乌阿的家人在L’Orient Today引述的一份声明中称，这起谋杀是“一起可怕的罪行”。神父的亲近人士表示，他一生致力于服务他人，生活简朴并热爱人们。

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要求当局采取行动的呼声

神父死亡后，黎巴嫩媒体和社交网络上出现了要求更积极管控叙利亚难民和居民在黎巴嫩停留的声音。阿拉伯语报纸An-Nahar的一名专栏作者表示，叙利亚人实施的犯罪不应被视为孤立事件。同时，他强调，不应让整个社区为个别人的行为承担责任。

Elsharq News记者南希·拉基斯呼吁全面驱逐并严格执行法律。黎巴嫩歌手埃莉萨也表示，加快流离失所的叙利亚人返回本国已成为必要。一些社交网络用户猜测，这起犯罪可能与“伊斯兰国”组织有关，但报道中没有证实这一点。

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