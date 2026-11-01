В ливанском городе Айн-Джрейн в районе Джбейль после убийства католического священника Самира Дауа в христианской общине прозвучали призывы к действиям властей в отношении сирийцев, проживающих в стране. Священник был убит в собственном доме после того, как ранее сообщалось о его исчезновении, сообщает Jerusalem Post.

Обстоятельства убийства

По данным издания, Дауа нанесли более 20 ножевых ранений. У него также похитили личные вещи, в частности кошелек, автомобиль и одежду. В причастности к преступлению подозревают сирийского мусульманина, которого священник нанял для помощи со сбором оливок. Окончательных выводов относительно мотива убийства в сообщении не приводится.

Семья Дауа в заявлении, которое цитирует L’Orient Today, назвала убийство «ужасным преступлением». Близкие священника заявили, что он посвятил жизнь служению другим, жил скромно и любил людей.

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Призывы к действиям властей

После гибели священника в ливанских СМИ и социальных сетях звучали требования активнее контролировать пребывание сирийских беженцев и жителей в Ливане. Автор колонки в арабоязычной газете An-Nahar заявил, что преступления, совершенные сирийцами, не следует рассматривать как единичные случаи. В то же время он подчеркнул недопустимость возложения ответственности за действия отдельных людей на всю общину.

Журналистка Elsharq News Нэнси Лаккис призвала к всеобъемлющей депортации и строгому исполнению закона. Ливанская певица Элисса также заявила, что ускорение возвращения перемещенных сирийцев в их страну стало необходимостью. Некоторые пользователи социальных сетей высказывали предположения о возможной связи преступления с группировкой «Исламское государство», однако подтверждений этому в материале нет.

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