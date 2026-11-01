Влада Ємену призначила губернаторів Аль-Байди та Аль-Джауфа — Anadolu Agency

Керівна президентська рада Ємену призначила нових губернаторів центральної провінції Аль-Байда та північної провінції Аль-Джауф, частину територій яких контролюють хусити. Як повідомляє Anadolu Agency, відповідні укази були видані в неділю.

За даними підконтрольного уряду агентства Saba, губернатором Аль-Байди призначили генерал-майора Хусейна аль-Аджі Алі аль-Аваді. Він змінив на посаді Насера ас-Саваді. Генерал-майор Амін Алі аль-Акімі очолив провінцію Аль-Джауф, а також став командувачем її військового напряму.

Зміна керівництва двох провінцій

Аль-Акімі змінив на посаді губернатора Аль-Джауфа аль-Аваді, який раніше керував цією провінцією. Призначення відбулися на тлі боїв між урядовими силами та хуситами за стратегічні позиції в обох регіонах.

Хусити контролюють більшу частину Аль-Байди. Контроль над Аль-Джауфом розділений між угрупованням та урядовими силами. Аль-Байда має стратегічне значення через своє розташування в центральній частині країни та спільні кордони з вісьмома провінціями.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Бої та операція урядових сил

Аль-Джауф межує із Саудівською Аравією, а також із підконтрольними хуситам провінціями Саада, Амран і Сана. Водночас вона має кордони з Марібом і Хадрамаутом, які перебувають під контролем уряду.

Із 5 жовтня урядові сили проводять операцію «Світанок Ємену», метою якої названо відновлення державних інституцій на територіях, контрольованих хуситами, і повернення столиці Сани. За даними звітів ООН, на які посилається агентство, ескалація бойових дій, що відновилася в липні, призвела до загибелі та поранення тисяч людей і переміщення понад чверті мільйона осіб.

Війна в Ємені триває з вересня 2014 року, коли хусити захопили Сану та кілька провінцій. У березні 2015 року коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася на боці міжнародно визнаного уряду країни.

Читай нас у