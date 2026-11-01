Руководящий президентский совет Йемена назначил новых губернаторов центральной провинции Аль-Байда и северной провинции Аль-Джауф, часть территорий которых контролируют хуситы. Как сообщает Anadolu Agency, соответствующие указы были изданы в воскресенье.

По данным подконтрольного правительству агентства Saba, губернатором Аль-Байды назначили генерал-майора Хусейна аль-Аджи Али аль-Авади. Он сменил на этом посту Насера ас-Савади. Генерал-майор Амин Али аль-Акими возглавил провинцию Аль-Джауф, а также стал командующим ее военным направлением.

Смена руководства двух провинций

Аль-Акими сменил аль-Авади на посту губернатора Аль-Джауфа, которым аль-Авади руководил ранее. Назначения произошли на фоне боев между правительственными силами и хуситами за стратегические позиции в обоих регионах.

Хуситы контролируют большую часть Аль-Байды. Контроль над Аль-Джауфом разделен между группировкой и правительственными силами. Аль-Байда имеет стратегическое значение из-за своего расположения в центральной части страны и общих границ с восемью провинциями.

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Бои и операция правительственных сил

Аль-Джауф граничит с Саудовской Аравией, а также с подконтрольными хуситам провинциями Саада, Амран и Сана. В то же время она граничит с Марибом и Хадрамаутом, которые находятся под контролем правительства.

С 5 октября правительственные силы проводят операцию «Рассвет Йемена», целью которой названо восстановление государственных институтов на территориях, контролируемых хуситами, и возвращение столицы Саны. Согласно отчетам ООН, на которые ссылается агентство, эскалация боевых действий, возобновившаяся в июле, привела к гибели и ранениям тысяч людей, а также к перемещению более четверти миллиона человек.

Война в Йемене продолжается с сентября 2014 года, когда хуситы захватили Сану и несколько провинций. В марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась на стороне международно признанного правительства страны.

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