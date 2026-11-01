В ЮАР 2,6 млн избирателей одобрили для специального голосования на муниципальных выборах, которые состоятся в понедельник и вторник. Всего для участия в выборах зарегистрировались 29 230 808 человек, сообщает TimesLIVE.

Голосование на дому и на избирательных участках

Генеральный директор Независимой избирательной комиссии ЮАР Си Мамаболо сообщил о готовности комиссии во время брифинга в Мидранде. Специальное голосование будет проводиться в двух форматах: на дому у избирателя и на избирательном участке.

На дому проголосуют 678 тысяч избирателей. Женщины составляют 74% этой группы, мужчины — 26%. Наибольшее количество одобренных голосований на дому зафиксировали в провинции Квазулу-Наталь — 143 тысячи.

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Работа комиссии и бюллетени

Избирательные участки в оба дня будут работать с 08:00 до 17:00. Избирателей, которым одобрили голосование на дому, призвали оставаться по зарегистрированному адресу до прибытия работников комиссии. По словам Мамаболо, сотрудники не будут возвращаться по тому же адресу, если не застанут избирателя во время первого визита.

Для организации специального голосования комиссия привлекла 127 тысяч работников. Также IEC завершает распределение примерно 28 млн повторно напечатанных бюллетеней: их печать уже завершена.

Проверить свой избирательный участок можно, отправив номер удостоверения личности в SMS на 32810, позвонив по номеру 0800-11-8000 или воспользовавшись официальными цифровыми платформами IEC.

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