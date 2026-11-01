W RPA 2,6 mln wyborców zatwierdzono do specjalnego głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w poniedziałek i wtorek. Łącznie do udziału w wyborach zarejestrowało się 29 230 808 osób, informuje TimesLIVE.

Głosowanie w domu i w lokalach wyborczych

Dyrektor generalny Niezależnej Komisji Wyborczej RPA, Sy Mamabolo, poinformował o gotowości komisji podczas briefingu w Midrand. Specjalne głosowanie będzie przeprowadzane w dwóch formatach: w domu wyborcy oraz w lokalu wyborczym.

W domu zagłosuje 678 tys. wyborców. Kobiety stanowią 74% tej grupy, a mężczyźni — 26%. Największą liczbę zatwierdzonych głosowań w domu odnotowano w prowincji KwaZulu-Natal — 143 tys.

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Praca komisji i karty do głosowania

Lokale wyborcze będą działać w oba dni od 08:00 do 17:00. Wyborców, którym zatwierdzono głosowanie w domu, wezwano do pozostania pod zarejestrowanym adresem do czasu przybycia pracowników komisji. Według Mamabolo pracownicy nie wrócą pod ten sam adres, jeśli nie zastaną wyborcy podczas pierwszej wizyty.

Do organizacji specjalnego głosowania komisja zaangażowała 127 tys. pracowników. IEC kończy również dystrybucję około 28 mln ponownie wydrukowanych kart do głosowania; ich druk został już zakończony.

Swój lokal wyborczy można sprawdzić, wysyłając numer dokumentu tożsamości SMS-em na numer 32810, dzwoniąc pod numer 0800-11-8000 lub korzystając z oficjalnych platform cyfrowych IEC.

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