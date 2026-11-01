南非有260万名选民获准在将于周一和周二举行的市政选举中参加特别投票。共有29,230,808人登记参加选举，TimesLIVE报道。

在家投票和在投票站投票

南非独立选举委员会首席选举官西·马马博洛在米德兰举行的简报会上宣布，该委员会已准备就绪。特别投票将以两种形式进行：在选民家中投票和在投票站投票。

将有67.8万名选民在家投票。女性占该群体的74%，男性占26%。获批在家投票数量最多的是夸祖鲁-纳塔尔省，为14.3万。

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委员会工作和选票

投票站将在两天的08:00至17:00开放。获准在家投票的选民被要求在委员会工作人员到达前留在登记地址。马马博洛表示，如果工作人员首次到访时未找到选民，他们不会再次前往同一地址。

委员会为组织特别投票动员了12.7万名工作人员。IEC还在完成约2800万张重新印制选票的分发工作，这些选票已印制完成。

选民可通过短信将身份证件号码发送至32810、致电0800-11-8000，或使用IEC官方数字平台查询自己的投票站。

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