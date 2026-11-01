Prezydencka Rada Przywódcza Jemenu powołała nowych gubernatorów centralnej prowincji Al-Bajda i północnej prowincji Al-Dżauf, których część terytoriów kontrolują Huti. Jak podaje Anadolu Agency, odpowiednie dekrety wydano w niedzielę.

Według kontrolowanej przez rząd agencji Saba gubernatorem Al-Bajdy został mianowany generał dywizji Hussein al-Aji Ali al-Awadi. Zastąpił on na stanowisku Nasera as-Sawadiego. Generał dywizji Amin Ali al-Akimi objął kierownictwo nad prowincją Al-Dżauf, a także został dowódcą jej sektora wojskowego.

Zmiana władz w dwóch prowincjach

Al-Akimi zastąpił al-Awadiego na stanowisku gubernatora Al-Dżaufu, którym al-Awadi kierował wcześniej. Nominacje nastąpiły w czasie walk między siłami rządowymi a Huti o strategiczne pozycje w obu regionach.

Huti kontrolują większą część Al-Bajdy. Kontrola nad Al-Dżaufem jest podzielona między ugrupowanie a siły rządowe. Al-Bajda ma strategiczne znaczenie ze względu na położenie w centralnej części kraju i wspólne granice z ośmioma prowincjami.

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Walki i operacja sił rządowych

Al-Dżauf graniczy z Arabią Saudyjską, a także z kontrolowanymi przez Huti prowincjami Saada, Amran i Sana. Jednocześnie graniczy z Maribem i Hadramautem, które znajdują się pod kontrolą rządu.

Od 5 października siły rządowe prowadzą operację „Świt Jemenu”, której celem jest przywrócenie instytucji państwowych na terytoriach kontrolowanych przez Huti oraz odzyskanie stolicy, Sany. Według raportów ONZ, na które powołuje się agencja, eskalacja walk wznowiona w lipcu doprowadziła do śmierci i ranienia tysięcy osób oraz przesiedlenia ponad ćwierć miliona ludzi.

Wojna w Jemenie trwa od września 2014 roku, kiedy Huti zajęli Sanę i kilka prowincji. W marcu 2015 roku koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej interweniowała po stronie międzynarodowo uznawanego rządu kraju.

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