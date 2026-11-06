Nikkei 225 у Японії впав більш ніж на 7% — The Japan Times

Японський фондовий індекс Nikkei 225 уранці 6 листопада впав більш ніж на 7% та вперше з травня опустився нижче 60 000 пунктів. Станом на 10:25 індекс втрачав 7,09%, повідомляє The Japan Times.

Падіння після торгів у США

Японський ринок відреагував на значний спад на Волл-стріт напередодні. Індекс Nasdaq Composite за ніч знизився на 5,5% — це стало його найбільшим падінням із квітня 2025 року. Індекс S&P 500 втратив 4,4%, а Philadelphia Semiconductor Index, до якого входять 30 найбільших американських компаній напівпровідникового сектору, обвалився на 12,3%.

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Акції технологічних компаній під тиском

Найбільше в Японії постраждали акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, виробництвом мікросхем і дата-центрами. Акції Rohm подешевшали на 20%, Furukawa Electric — більш ніж на 19%, Resonac — на 15%. Котирування Kioxia знизилися більш ніж на 12%, а SoftBank Group — на 11%.

Ширший японський індекс Topix у ранкових торгах також зменшився більш ніж на 6%. За даними видання, розпродаж відбувався на тлі посилення занепокоєння щодо інвестицій у дата-центри та штучний інтелект після переконливої перемоги Демократичної партії на проміжних виборах у США.

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