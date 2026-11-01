孟加拉国因抗议关闭529家服装厂——TimesLIVE

孟加拉国服装业工人要求提高最低月薪的抗议活动，导致529家工厂关闭。该国政府成立了薪酬审查委员会，并呼吁工人返回工作岗位，TimesLIVE报道。

工人要求将最低工资定为每月3万塔卡，约合245美元。这比目前1.25万塔卡的最低标准高出一倍以上。他们将这一要求归因于食品、住房、交通和医疗服务成本的急剧上涨。

达卡和加济布尔的抗议活动

数千人在达卡以及首都附近的加济布尔市举行示威，封锁道路并扰乱了主要工业区的交通联系。抗议者向执法人员投掷石块后，警方使用了催泪瓦斯和高压水炮。

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在个别事件中，一辆警车和一个警察岗亭被纵火焚烧。为维持秩序，当局调动了孟加拉国边防卫队人员。此前一天，达卡郊区阿舒利亚工业区的数十家企业暂停运营。

薪酬审查委员会

据孟加拉国服装制造商和出口商协会称，由于骚乱，该国主要工业中心的987,190名工人失去了工作。新的六人委员会由两名工人代表、两名雇主代表、一名政府代表和一名中立成员组成。

劳工和就业部长阿里富尔·哈克·乔杜里警告说，长期中断可能延误出口交付以及国际买家的付款。孟加拉国服装业规模仅次于中国，位居世界第二，占该国出口收入的80%以上，并约占其国内生产总值的10%。

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