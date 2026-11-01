W Bangladeszu protesty pracowników przemysłu odzieżowego, domagających się podwyżki minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, doprowadziły do zamknięcia 529 fabryk. Władze kraju utworzyły radę do spraw przeglądu wynagrodzeń i wezwały pracowników do powrotu do pracy, informuje TimesLIVE.

Pracownicy domagają się ustalenia płacy minimalnej na poziomie 30 tys. taka miesięcznie, czyli około 245 dolarów. To ponad dwukrotnie więcej niż obecne minimum wynoszące 12,5 tys. taka. Uzasadniają swoje żądanie gwałtownym wzrostem kosztów żywności, mieszkania, transportu i usług medycznych.

Protesty w Dhace i Gazipurze

Tysiące osób wyszły na demonstracje w Dhace i mieście Gazipur w pobliżu stolicy, blokując drogi i zakłócając połączenia transportowe w kluczowych obszarach przemysłowych. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych po tym, jak uczestnicy protestów rzucali kamieniami w funkcjonariuszy.

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W oddzielnych incydentach podpalono policyjny samochód i posterunek policji. Aby utrzymać porządek, władze zaangażowały personel Straży Granicznej Bangladeszu. Dzień wcześniej dziesiątki przedsiębiorstw wstrzymały pracę w przemysłowej dzielnicy Ashulia na obrzeżach Dhaki.

Rada ds. przeglądu wynagrodzeń

Według Stowarzyszenia Producentów i Eksporterów Odzieży Bangladeszu z powodu zamieszek bez pracy pozostało 987 190 pracowników w głównych ośrodkach przemysłowych kraju. W skład nowej sześcioosobowej rady weszło po dwóch przedstawicieli pracowników i pracodawców, a także przedstawiciel rządu oraz neutralny członek.

Minister pracy i zatrudnienia Ariful Haque Chowdhury ostrzegł, że przedłużające się zakłócenia mogą opóźnić dostawy eksportowe i płatności od międzynarodowych nabywców. Przemysł odzieżowy Bangladeszu, drugi co do wielkości na świecie po Chinach, zapewnia ponad 80% dochodów eksportowych kraju i około 10% jego PKB.

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