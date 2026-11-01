W okupowanym Hebronie na Zachodnim Brzegu Jordanu w ciągu nieco ponad tygodnia przesiedlono prawie 5 tys. Palestyńczyków — informuje Al Jazeera, powołując się na Agencję ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim UNRWA. Miasto znajduje się pod izraelskim oblężeniem od 23 października, gdy uzbrojeni Palestyńczycy zabili dwóch izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym w jego pobliżu.

Jeden z mieszkańców powiedział redakcji, że izraelscy żołnierze nakazali mieszkańcom nocą opuścić domy do odwołania. Na domach, które rodziny zostały zmuszone opuścić, pojawiły się czarne znaki X, a część budynków wojsko przekształciło w bazy. UNRWA nazwała te działania zbiorową karą, która według agencji narusza prawo międzynarodowe.

Wyburzenia na Zachodnim Brzegu

Według Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej OCHA od 2009 roku do rozpoczęcia obecnego oblężenia 23 października siły izraelskie wyburzyły 2491 obiektów w gubernatorstwie Hebron i przesiedliły 3534 osoby. W rejonie Masafer Jatta w ciągu 15 lat wyburzono około 400 obiektów, co doprowadziło do przesiedlenia 969 Palestyńczyków. Prawie połowę tych obiektów wyburzono od stycznia 2025 roku.

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W obozach dla uchodźców w Dżeninie, Tulkarmie i Nur Szams na północy okupowanego Zachodniego Brzegu ponad 34 tys. palestyńskich uchodźców nadal pozostaje przesiedlonych po rozpoczęciu izraelskiej operacji „Żelazny Mur” w styczniu 2025 roku, według UNRWA. Według agencji operacja zniszczyła ponad połowę budynków mieszkalnych w tych obozach.

Zniszczenia w Gazie i Libanie

W Strefie Gazy, według oceny Centrum Satelitarnego ONZ UNOSAT na dzień 16 czerwca 2026 roku, uszkodzonych lub zniszczonych zostało 201 290 obiektów — około 82% wszystkich obiektów w enklawie. Wiele rodzin mieszka w namiotach, tymczasowych schronieniach lub uszkodzonych domach, często bez niezawodnego dostępu do wody i urządzeń sanitarnych.

W południowym Libanie ocena Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP, opublikowana w lipcu 2026 roku, odnotowała 31 259 uszkodzonych lub zniszczonych budynków, głównie na południe od rzeki Litani. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji do 9 września zarejestrowała 333 144 osoby przesiedlone w całym Libanie.

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