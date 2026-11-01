В Хевроне за неделю переместили почти 5 тысяч палестинцев — Al Jazeera

В оккупированном Хевроне на Западном берегу реки Иордан за чуть более чем неделю были перемещены почти 5 тысяч палестинцев, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Агентство ООН по делам палестинских беженцев UNRWA. Город находится под израильской осадой после того, как 23 октября вооруженные палестинцы убили двух израильских военнослужащих на контрольно-пропускном пункте неподалеку от него.

Один из жителей рассказал изданию, что ночью израильские военные приказали жителям покинуть дома до дальнейшего уведомления. На домах, которые семьи были вынуждены покинуть, появились черные отметки X, а часть зданий военные превратили в пункты базирования. UNRWA назвало эти меры коллективным наказанием, которое, по оценке агентства, нарушает международное право.

Сносы на Западном берегу

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов OCHA, с 2009 года до начала нынешней осады 23 октября израильские силы снесли 2491 сооружение в губернаторстве Хеврон и переместили 3534 человека. В районе Масафер-Ятта за 15 лет было снесено около 400 сооружений, из-за чего были перемещены 969 палестинцев. Почти половину этих сооружений снесли с января 2025 года.

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В лагерях беженцев Дженин, Тулькарм и Нур-Шамс на севере оккупированного Западного берега, по данным UNRWA, более 34 тысяч палестинских беженцев по-прежнему остаются перемещенными после начала израильской операции «Железная стена» в январе 2025 года. По информации агентства, операция разрушила более половины жилых зданий в этих лагерях.

Разрушения в Газе и Ливане

В секторе Газа, по оценке Спутникового центра ООН UNOSAT по состоянию на 16 июня 2026 года, были повреждены или разрушены 201 290 сооружений — около 82% всех сооружений анклава. Многие семьи живут в палатках, временных убежищах или поврежденных домах, часто не имея надежного доступа к воде и санитарии.

В южном Ливане оценка Программы развития ООН UNDP, опубликованная в июле 2026 года, зафиксировала 31 259 поврежденных или разрушенных зданий, преимущественно к югу от реки Литани. Международная организация по миграции по состоянию на 9 сентября зарегистрировала 333 144 перемещенных лица по всему Ливану.

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