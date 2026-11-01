W Kenii policja nasila działania przeciwko grupom przestępczym i osobom zaangażowanym w zakłócanie zgromadzeń politycznych przed wyborami powszechnymi w 2027 roku, informuje Nation Kenya.

Narada dowództwa policji

W piątek Kanja spotkał się z wyższymi dowódcami Kenijskiej Służby Policyjnej, Policji Administracyjnej i Dyrekcji Dochodzeń Kryminalnych w Narodowej Akademii Przywództwa Policyjnego w Ngong. Omówili przygotowania do wyborów w 2027 roku. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Niezależnej Komisji Wyborczej i ds. Granic.

Według generalnego inspektora przeciwdziałanie grupom gangsterskim i przestępczym jest obowiązkiem wszystkich dowódców. Oświadczył, że jeśli takim grupom nie będzie się przeciwdziałać już teraz, mogą one stanowić zagrożenie podczas wyborów. Uczestnicy dwudniowej konferencji omawiali środki bezpieczeństwa w swoich regionach.

Kanja poinformował również, że policja przeszła na operacje oparte na danych wywiadowczych. Jak powiedział, organy ścigania rozpatrują sprawy dotyczące podżegania politycznego, działalności gangów oraz szerzenia nienawiści i propagandy w mediach społecznościowych. Część policjantów przechodzi specjalistyczne szkolenia, aby wzmocnić działania przed wyborami.

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Oświadczenia rządu dotyczące bezpieczeństwa

Kenijski sekretarz gabinetu ds. spraw wewnętrznych Kipchumba Murkomen oświadczył w Kamoi, w hrabstwie Elgeyo-Marakwet, że rząd opracował strategie przeprowadzenia „wolnych, uczciwych i pokojowych” wyborów i nie dopuści do przemocy. Zaznaczył, że służby bezpieczeństwa zintensyfikowały działania przeciwko osobom zaangażowanym w zakłócanie wydarzeń politycznych i zastraszanie obywateli.

Według Murkomena władze będą kontynuować działania na obszarach, gdzie wcześniej odnotowano przemoc polityczną. Dodał, że nadchodząca kampania wyborcza powinna być rywalizacją programów i propozycji politycznych, a nie zastraszania i konfliktów.

Kanja poinformował również Senacką Komisję ds. Spójności Narodowej, Równych Szans i Integracji Regionalnej o środkach na rzecz bezpiecznych i inkluzywnych wyborów. Powiedział, że dowódcy analizują organizację bezpieczeństwa podczas poprzednich wyborów i usprawniają działania operacyjne. Osobno szef policji podkreślił potrzebę przestrzegania praw człowieka podczas utrzymywania porządku publicznego.

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