W Pakistanie członkini Zgromadzenia Prowincjonalnego Sindhu Faryal Talpur ma zajmować się sprawami organizacyjnymi Pakistańskiej Partii Ludowej (PPP) w Pendżabie, według źródeł partyjnych. Wcześniej ten obszar był bezpośrednio nadzorowany przez przewodniczącego partii Bilawala Bhutto-Zardariego. Jak podaje The Express Tribune, Talpur planuje odwiedzić Lahaur 10 i 11 listopada.

Spotkania z lokalnymi strukturami

W ostatnich tygodniach Talpur odbywała w Islamabadzie spotkania z przedstawicielami pendżabskich struktur PPP, poinformowali rozmówcy gazety. Uczestniczyli w nich przedstawiciele organizacji młodzieżowej i kobiecej, a także działacze partyjni z Gudźranwali, Rawalpindi, Sialkotu i Faisalabadu. Podczas spotkań omawiano między innymi skargi złożone przez działaczy partyjnych.

Talpur stoi również na czele kobiecego skrzydła PPP. Źródła przypuszczają, że jej wyjazdy do Pendżabu mogą stać się comiesięczne: może przebywać w prowincji przez dwa do trzech dni. Jednocześnie jeden z rozmówców zaznaczył, że nie jest pewien regularności takich wizyt.

Według jednego ze źródeł sekretariat PPP w środkowym Pendżabie jest remontowany, aby pomieścić Talpur i jej personel. Inne źródło zaznaczyło, że przygotowania te wiązane są z oczekiwanymi comiesięcznymi wizytami, jednak ich częstotliwość nie została jeszcze potwierdzona.

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Plany przed wyborami lokalnymi

Oczekuje się, że podczas pobytu w Lahaurze Talpur spotka się z organizacjami okręgowymi, głównie z sąsiednich okręgów, a także z kandydatami, którzy otrzymali nominacje partyjne. Chodzi w szczególności o kandydatów do Zgromadzenia Narodowego, którzy uzyskali około 30 tysięcy głosów, oraz kandydatów do Zgromadzenia Prowincjonalnego z około 20 tysiącami głosów.

Generalny sekretarz PPP w Pendżabie Hassan Murtaza ma poinformować ją o strukturze partii w prowincji i sytuacji politycznej. Sekretarz informacyjny PPP Nadeem Afzal Chan potwierdził planowaną wizytę Talpur i oświadczył, że ma ona nadzorować sprawy partyjne w Pendżabie. Jednocześnie podkreślił, że decyzje w partii są podejmowane po konsultacjach, w tym z Bilawalem Bhutto-Zardarim.

W związku ze skargami złożonymi do Talpur i przewodniczącego partii w Pendżabie utworzono również komisję dyscyplinarną, która ma rozpatrywać wewnętrzne skargi i wzmacniać dyscyplinę organizacyjną.

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