据党内消息人士称，在巴基斯坦，信德省议会议员法里亚尔·塔尔普尔将负责巴基斯坦人民党（PPP）在旁遮普省的组织事务。此前，这一领域由该党主席比拉瓦尔·布托·扎尔达里直接负责。正如《快报论坛报》报道，塔尔普尔计划于11月10日和11日前往拉合尔。

与地方组织会面

该报消息人士称，近几周来，塔尔普尔在伊斯兰堡与PPP旁遮普省地方组织的代表举行了会谈。青年组织和妇女组织的代表，以及来自古吉兰瓦拉、拉瓦尔品第、锡亚尔科特和费萨拉巴德的党内工作人员参加了会谈。会议尤其讨论了党内官员提出的投诉。

塔尔普尔还领导PPP妇女翼。消息人士认为，她前往旁遮普省的行程可能会变为每月一次，她每次可能在该省停留两到三天。与此同时，一名消息人士表示，他不确定此类访问是否会定期进行。

一名消息人士称，PPP位于旁遮普中部的秘书处正在翻修，以安置塔尔普尔及其工作人员。另一名消息人士表示，这些准备工作与预计的每月访问有关，但访问频率尚未得到确认。

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地方选举前的计划

预计塔尔普尔在拉合尔期间将与地区组织会面，主要是来自邻近地区的组织，并会见获得党内提名的候选人。其中包括获得约3万张选票的国民议会候选人，以及获得约2万张选票的省议会候选人。

PPP旁遮普省总书记哈桑·穆尔塔扎将向她介绍该党在该省的组织结构和政治局势。PPP信息秘书纳迪姆·阿夫扎尔·昌证实了塔尔普尔计划中的访问，并表示预计她将监督该党在旁遮普省的事务。同时，他强调，党内决定是在协商后作出的，其中包括与比拉瓦尔·布托·扎尔达里协商。

在向塔尔普尔和党主席提出投诉的背景下，旁遮普省还成立了纪律委员会，以审查内部申诉并加强组织纪律。

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