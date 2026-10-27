在以色列，Channel 14驻该国北部记者加尔·托比表示，她在海法德尼亚地区一个投票站报道投票时遭到言语侮辱和骚扰。事件发生在周二上午，当时这名记者在没有摄像师的情况下在投票站工作。

干扰直播

据《耶路撒冷邮报》报道，托比称，一名男子靠近她，触碰她的拍摄设备并干扰其工作，其中包括在直播期间。她说，该男子声称她拍到了背景中的人。

这名记者解释说，她身处公共场所，并且已经调整了摄像机角度，以便画面中只有她自己。尽管如此，据她称，该男子仍继续干扰她的工作。托比还表示，该男子与另外两人在一起，并对他们说，他们不想看到Channel 14。

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对事件的反应

托比称，事件发生期间，她听到了针对总理本雅明·内塔尼亚胡的言论，而投票站内其他在场者试图保护她。事件后，这名记者哭了，但她在Channel 14节目中表示，将继续工作并从现场报道事件。

“以色列人民”党主席奥费尔·温特谴责了有关该记者遭骚扰的报道。他呼吁执法机构作出回应，并表示，对正在履职的记者和摄制组的袭击必须受到明确谴责。

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